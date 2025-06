Saelemaekers Milan, Allegri blinda l’esterno belga! L’affare salta, scenario delineato per l’estate

Saelemaekers Milan, Massimiliano Allegri blinda l’esterno belga: il classe ’99 rimarrà nella rosa rossonera della prossima stagione

Il calciomercato Milan estivo è appena agli albori, ma le indiscrezioni e le manovre sottobanco sono già in pieno fermento, delineando scenari incerti per molti protagonisti. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di Alexis Saelemaekers, esterno belga di proprietà del Milan, il cui futuro sembra sempre più lontano da Milanello. A fare luce su una delle possibili operazioni che avrebbero potuto coinvolgerlo è stato Gianluca Di Marzio, autorevole giornalista di Sky Sport, che durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” ha svelato i dettagli di un potenziale scambio tra Milan e Roma.

Secondo Di Marzio, infatti, si era delineata l’ipotesi di un’operazione che avrebbe visto Saelemaekers trasferirsi alla Roma, con Tammy Abraham a fare il percorso inverso, approdando alla corte del Milan. Un’idea intrigante sulla carta, che avrebbe potuto soddisfare le esigenze di entrambi i club: il Milan avrebbe trovato un attaccante con esperienza internazionale e un potenziale da riscoprire dopo l’infortunio, mentre la Roma avrebbe acquisito un esterno dinamico e duttile, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia.

Tuttavia, come spesso accade nel complesso scacchiere del mercato, l’affare è al momento bloccato. E il motivo, come riferito da Di Marzio, è piuttosto chiaro: la scarsa, se non nulla, volontà di Massimiliano Allegri, il tecnico che con ogni probabilità siederà sulla panchina del Milan, di accogliere Tammy Abraham. Un’opposizione, quella del tecnico livornese, che di fatto ha messo un freno all’intera operazione, lasciando Saelemaekers in una sorta di limbo.

Emerge quindi una situazione di stallo per il talentuoso esterno belga. Saelemaekers, reduce da una stagione in prestito al Bologna dove ha ritrovato continuità e buone prestazioni, desidera certamente un futuro che gli garantisca spazio e centralità nel progetto tecnico. Il suo rientro al Milan, al momento, non sembra accompagnato da garanzie di titolarità, specialmente in un reparto offensivo che potrebbe subire ulteriori innesti. La sua duttilità e la sua capacità di sacrificarsi in fase difensiva sono qualità apprezzate, ma la dirigenza rossonera sembra orientata a cedere giocatori che non rientrano pienamente nei piani o che possono generare plusvalenze significative.

La palla passa ora alle società e, soprattutto, agli agenti del giocatore. La porta per uno scambio con la Roma, seppure attualmente chiusa per via della “clausola Allegri”, non è detto che rimanga tale. Di Marzio stesso ha lasciato intendere che l’operazione potrebbe riaprirsi, magari “inserendo un’altra contropartita”. Questo apre a scenari alternativi per Saelemaekers: la Roma potrebbe ancora essere una destinazione, ma con un giocatore diverso coinvolto nell’affare.

Allo stesso tempo, il blocco di questa trattativa non esclude l’interesse di altri club. Le buone prestazioni in Emilia-Romagna hanno riacceso i riflettori su Saelemaekers, e non è improbabile che altre squadre di Serie A o di campionati esteri abbiano già sondato il terreno. Il suo valore di mercato, sebbene non elevatissimo, potrebbe rappresentare un buon compromesso per club in cerca di un rinforzo affidabile e con un’età ancora propizia per ulteriori margini di crescita.

In sintesi, il futuro di Alexis Saelemaekers è un incrocio di variabili e opportunità. L’indiscrezione di Gianluca Di Marzio ha rivelato un’operazione che, pur bloccata, evidenzia la sua posizione sul mercato. La volontà del Milan di cederlo, unita al desiderio del giocatore di trovare una collocazione stabile, rende quasi certo un suo addio. Resta da capire solo la destinazione finale, che dipenderà dalla capacità dei club di trovare la giusta formula e, non da ultimo, dagli sviluppi delle prossime settimane di un calciomercato che si preannuncia, come sempre, ricco di colpi di scena.