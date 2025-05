Saelemaekers Milan, i rossoneri lo cedono solo a questa cifra! Nessuno sconto. Segui le ultimissime sul mercato

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha fissato il prezzo per Alexis Saelemaekers, esterno belga al momento in prestito secco alla Roma, e non intende fare sconti.

La valutazione del Milan su Saelemaekers (tra i 20 e i 22 milioni) è ritenuta al momento troppo alta dalla Roma, che ritiene di avere pieno merito nella valorizzazione del giocatore.