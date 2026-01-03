Saelemaekers Milan, l’uomo ‘ovunque’ di Allegri domina la classifica assist. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso tecnico della formazione rossonera ha trovato uno dei suoi pilastri più inaspettati e solidi in Alexis Saelemaekers. Sebbene il mercato invernale stia portando volti nuovi a Milanello, le certezze di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano celebre per la sua capacità di valorizzare i giocatori funzionali e tatticamente intelligenti, passano inevitabilmente dai piedi e dai polmoni dell’esterno belga.

Re degli assist: i numeri record del numero 56

Secondo i dati raccolti in questa prima metà di stagione, Alexis Saelemaekers, giocatore polivalente capace di coprire tutta la fascia con spirito di sacrificio e qualità tecnica, è diventato un elemento insostituibile. Il dato che più sorprende e premia il suo rendimento è quello dei passaggi vincenti: il belga è infatti il miglior uomo assist del Diavolo in questi primi cinque mesi di gare ufficiali.

Sono ben 4 gli assist messi a referto finora, così suddivisi:

3 assist in Serie A , fondamentali per la risalita in classifica;

, fondamentali per la risalita in classifica; 1 assist in Coppa Italia, decisivo per il passaggio del turno.

Uno degli imprescindibili per Allegri e Tare

La fiducia di cui gode il calciatore non arriva solo dal campo, ma anche dagli uffici dirigenziali. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente balcanico esperto nel costruire rose equilibrate tra talento e solidità, ha espresso più volte apprezzamento per la dedizione del classe ’99. Non è un caso che Saelemaekers sia tra i giocatori più utilizzati dai rossoneri in questa annata.

Il numero 56 ha collezionato ben 20 presenze stagionali, distribuite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un record di stakanovismo che condivide con un altro “intoccabile” della retroguardia: Strahinja Pavlovic, possente difensore centrale serbo pilastro della nazionale e muro invalicabile del reparto arretrato.

Equilibrio tattico e futuro rossonero

Per il Diavolo, avere un giocatore con la duttilità di Alexis permette a Massimiliano Allegri di cambiare modulo anche a partita in corso senza perdere equilibrio. In un calcio moderno dove la corsa e la precisione nei cross sono fondamentali, il belga si è trasformato da gregario di lusso a titolare inamovibile. Sotto la visione strategica di Igli Tare e la guida tecnica del mister livornese, il futuro di Saelemaekers appare sempre più tinto di rossonero, confermandosi come uno dei segreti del successo di questo nuovo progetto sportivo.