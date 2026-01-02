Calciomercato Milan, ufficiale Fullkrug! Il bomber tedesco subito a disposizione di Allegri. Segui le ultimissime

Il Milan piazza il primo colpo del mercato invernale 2026 e regala ai suoi tifosi un nuovo ariete per l’attacco. Come confermato ufficialmente dal portale della Lega Serie A, fonte che monitora in tempo reale i tesseramenti dei club, i rossoneri hanno depositato questa mattina, 2 gennaio 2026, il contratto di Niclas Fullkrug. Il Diavolo rompe così gli indugi proprio nelle prime battute della sessione riparatrice, assicurandosi un rinforzo di peso per la scalata alla classifica.

I dettagli dell’operazione: la strategia di Igli Tare

L’approdo di Fullkrug a Milano porta la firma di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente balcanico dal fiuto infallibile per i centravanti d’area. Tare è riuscito a chiudere una trattativa intelligente con il West Ham, assicurandosi le prestazioni del calciatore a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Niclas Fullkrug, centravanti tedesco classe 1993 possente fisicamente e implacabile nel gioco aereo, arriva in Italia dopo una parentesi in Premier League caratterizzata da poche luci e molte ombre. Il nuovo colpo del Milan vede nell’Italia l’occasione perfetta per rilanciare la propria carriera e dimostrare il valore già espresso con la maglia della nazionale tedesca.

Subito in campo: l’impatto con Massimiliano Allegri

Il giocatore non ha perso tempo. Grazie al nulla osta concesso dai “Hammers”, il tedesco si allena a Milanello già dal giorno di Santo Stefano, integrandosi rapidamente con il resto del gruppo. Questo permetterà a Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico esperto nel valorizzare i pivot offensivi attraverso un gioco solido e concreto, di convocarlo immediatamente.

Fullkrug farà infatti parte della spedizione per la trasferta odierna in Sardegna. Questa sera, il Diavolo affronterà il Cagliari e il possente numero nove sarà regolarmente a disposizione di Allegri. L’allenatore livornese potrebbe decidere di lanciarlo a partita in corso per scardinare la difesa sarda, sfruttando la sua fisicità per proteggere palla e far salire la squadra.

Nuova linfa per l’attacco rossonero

L’innesto del centravanti ex Lipsia e Borussia Dortmund rappresenta un segnale chiaro da parte della società: il Milanvuole tornare a dominare nelle aree avversarie. Con la regia di Igli Tare dietro la scrivania e la sapienza tattica di Allegriin panchina, i rossoneri puntano a un girone di ritorno da protagonisti, con un Fullkrug in più nel motore per sognare grandi traguardi.