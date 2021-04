Saelemaekers: «Infortuni? È stato difficile. Non ho un ruolo preferito»

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di MilanTV e Sky nel pre partita di Milan-Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers nel prepartita di Milan-Sampdoria: «Scudetto? Guardiamo partita per partita e vediamo alla fine dove saremo. Terzino? Per me non cambia nulla, io faccio il meglio dovunque mi mette il mister. Oggi aiuto la squadra in questo ruolo. Adesso dobbiamo pensare al campionato. Arrivo da una squadra in cui ci sono idee diverse ma ora dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci dice il mister a Milanello e provare a conquistare i tre punti.»

«Infortuni? La squadra adesso è quasi completa, è stato un periodo difficile senza tanti giocatori importanti. oggi dobbiamo dimostrare che siamo una squadra forte. Non ho un ruolo che mi piace di più, quando sono in campo provo a fare tutto quello che posso fare per aiutare la squadra, è questo l’importante per me.»