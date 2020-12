Saelemaekers, il ritorno del più temuto sulla trequarti rossonera, dopo qualche noia muscolare, l’esterno destro torna finalmente titolare

Saelemaekers, il ritorno del più temuto sulla trequarti rossonera, dopo qualche noia muscolare, l’esterno destro torna finalmente titolare. Contro Parma e Genoa, la mancanza si è sentita non poco, anche se a Marassi ha giocato praticamente tutto il secondo tempo. Scampoli per prepararsi al meglio al ritorno da titolare, in quel di Reggio Emilia, con un avversario da “spaventare” e da mettere in guardia.

ROGERIO DALLA PARTE OPPOSTA- La difesa di De Zerbi vedrà a sinistra Rogerio, sarà lui a dover contenere le scorribande del belga, grande protagonista fino a prima dell’infortunio, grazie al quale ha fatto compagnia ad Ibra, a Bennacer, a Musacchio, a Kjaer e a Gabbia. Ora il campo dal primo minuto.