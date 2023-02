Saelemaekers e il rapporto con le critiche: l’aneddoto su Benoit Paire

Alexis Saelemaekers ha parlato del rapporto con le critiche e ha svelato un anedotto relativo al tennista Benoit Paire

Nel corso dell’intervista a Christophe Fraken di dhnet.be, Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha dichiarato:

CRITICHE: «Alcune persone si fanno aiutare, ma io ho interiorizzato molto. Ho cercato di dimostrare che non mi ha colpito, anche se è successo. Mi ha colpito, ma bisogna cercare di dimenticare il prima possibile e gestire bene le emozioni».

INCONTRO CON BENOIT PAIRE: «No, no (ride). L’ho conosciuto l’estate scorsa nel sud della Francia. Un amico d’infanzia è diventato allenatore nell’accademia di Patrick Mouratoglou vicino ad Antibes. Ero in vacanza in quella zona e volevo allenarmi. Mi ha suggerito di venire all’accademia e ho potuto seguire una sessione con Benoît Paire, che era anche lui lì. Ci siamo trovati bene e abbiamo anche giocato una partita di doppio che ho vinto con Benoît contro Patrick Mouratoglou e un mio amico. Quindi non ho avuto capricci da Benoît».

