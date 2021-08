Saelemaekers: «Dwomoh? Se dovesse arrivare per lui sarebbe incredibile»

Saelemaekers, ha parlato del club rossonero ma anche di Dwomoh nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport

Saelemaekers fa il punto sul Milan. Il centrocampista belga ha così parlato del club rossonero nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport.

DWOMOH – «Lo conosco da tanti anni perché era pure lui nelle giovanili dell’Anderlecht. È un bravissimo ragazzo, ben educato e con una buona famiglia. Poi, se si parla di lui al Milan, vuol dire che è pure un gran giocatore. Non so cosa succederà, ma se dovesse arrivare, per lui sarebbe davvero una gran cosa e un’esperienza incredibile».