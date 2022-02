Sacchi sul Derby di Coppa: «Non so se vedremo una bella partita...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport:

DERBY – «Non so se vedremo una bella partita. C’è troppa tensione, c’è troppa stanchezza nei giocatori. E sia il Milan sia l’Inter vengono da risultati non positivi in campionato. Può darsi che prevalga l’attenzione a non subire, anche se io penso, e ho sempre pensato, che la miglior difesa sia l’attacco, perché ti fa essere ottimista e fiducioso e nei tuoi mezzi».