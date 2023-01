Sacchi su Pioli: «E’ molto bravo e gli auguro di prendermi alla svelta…». Le parole dell’ex tecnico del Milan

Arrigo Sacchi ha espresso il suo pensiero su Stefano Pioli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Stefano è molto bravo. Lo ha dimostrato anche quando, dopo la sconfitta in amichevole contro il Psv, ha tenuto la squadra a rapporto e non ha concesso il giorno di riposo. Certe sconfitte sono avvisi importanti da cogliere. Lui lo ha fatto, gli auguro di prendermi alla svelta (come numero di vittorie da allenatore del Milan, anche se Sacchi non è il primo, ndr), vorrebbe dire che il Milan sta facendo grandi cose. […] Il Milan sbaglia soltanto quando si allunga: sono convinto che, se la squadra rimarrà compatta, farà bene. I modelli che deve avere sono chiari: l’Ajax di Michels, il Milan di fine anni Ottanta, il Barcellona di Guardiola».