Sacchi sulla corsa Scudetto: «Sette punti sono tanti, ma il Milan può farcela. L’uomo chiave è Modric, ma se si sveglia Leao…»

44 minuti ago

Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa Scudetto tra l’Inter di Chivu e il Milan di Allegri

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato l’infuocata lotta al vertice tra l’Inter di Chivu e il Milan di Allegri. Dopo la vittoria rossonera nel derby, l’ex tecnico del Grande Milan vede una squadra trasformata, capace di soffrire e di muoversi finalmente come un collettivo, doti fondamentali per tentare una rimonta che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

Sulla corsa Scudetto lato Milan: «Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente. Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri. L’Inter ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco».

Sulla corsa Scudetto lato Inter: «Lo scudetto è l’unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l’anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema».

Sul giocatore decisivo per l’Inter: «Il giocatore che può aiutare l’Inter a correre verso lo scudetto è sicuramente Lautaro. Dei quattro attaccanti è il migliore, inoltre è il capitano, è un uomo-spogliatoio ascoltato e rispettato. Mi aspetto qualche cosa in più da Barella, che non mi sembra al top della condizione».

Sul giocatore decisivo per il Milan: «Nel Milan non ho dubbi: l’uomo chiave è Modric, è lui che fa girare la squadra e che trascina. Se il fisico lo sosterrà, ma non vedo perché dovrebbe tradirlo proprio ora, penso che il suo contributo sarà fondamentale. E se poi Leao si dà una svegliata e comincia ad avere quella continuità che finora gli è mancata, allora il discorso scudetto non è chiuso».

