Sacchi: «Questo Milan giovane mi sorprende, Pioli e Maldini lavoro super»

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Sullo scudetto invernale: «A parte il vantaggio di cinque punti, che non è un dettaglio trascurabile, mi sembra che il Milan sia la squadra più completa al momento. Mi spiego: i rossoneri sono già un collettivo, le altre stanno ancora lavorando per diventarlo».

Sul Milan: «L’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volontà di comandare il gioco e la capacità di fare pressing in ogni momento della partita: hanno energie da spendere, sono allenati bene. E qui bisogna dire bravo a Pioli. E poi si devono fare i complimenti a Maldini: Paolo ha costruito questa squadra azzeccando tutte le mosse e senza spendere quanto hanno speso le rivali. Non è una faccenda di poco conto».

Su Ibrahimovic: «Un assoluto fenomeno. Incide anche quando non gioca, perché è un leader, perché ha trasmesso personalità ai compagni, perché sa guidarli, strigliarli e motivarli. Ecco, magari qualche volta si deve frenare perché li sgrida troppo platealmente: qualcuno potrebbe anche rimanerci male e allora non si ottiene l’effetto desiderato. Comunque stiamo parlando di un vero campione. A me sembra un capoclasse: un punto di riferimento per l’intero gruppo».

Sull’Inter su Milano tornata padrona della Serie A: «Era ora… Proprio come ai miei tempi. Vabbè, lasciamo stare i ricordi che sennò ci s’immalinconisce e parliamo dell’Inter. Conte sta facendo un lavoro straordinario, gliene va dato merito. Però non tutti i giocatori sono funzionali al progetto e questo è un problema. Credo che l’Inter abbia ampi margini di miglioramento».

Su dove può arrivare: «Bella domanda, dipende dalla volontà del gruppo. Se davvero vogliono migliorare, hanno a disposizione un grande profes-sore come Conte e una società che li supporta. Bisogna vedere qual è il desiderio dei giocatori, mica tutti sono uguali. Le faccio un esempio: feci comprare An-celotti, dopo qualche partita mi telefonò Berlusconi lamentandosi e dicendo che lui credeva di avere acquistato un direttore d’orchestra e invece non era. Io presi da parte Carletto e glielo riferii, aggiungendo che Berlu-sconi aveva ragione. Sa che cosa fece Ancelotti?Mi disse: “D’accordo. E come si può rimediare?”. “Prendendo lezioni private–gli risposi–Tu vieni all’allenamento un’ora prima e lavoriamo assieme”. Non ha saltato una seduta, e aveva 28anni ed era già un nazionale. Questi sì che sono professionisti. Se tutti i giocatori di Conte avessero il carattere di Carletto, potrei tranquillamente dire che i miglioramenti ci saranno e saranno sostanziali. Ma non conosco tanto bene i ragazzi dell’Inter…».