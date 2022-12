Sacchi: «Quando Messi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo mi sono emozionato». Le parole dell’ex tecnico

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della vittoria di Messi al Mondiale. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Quando Messi ha alzato al cielo la Coppa del mondo gli occhi mi sono bagnati di lacrime. Ho pensato a tutto il percorso di Leo, a quello che ha vinto con il Barcellona, ai suoi dribbling, ai suoi gol, ai suoi funambolismi, ai tanti Palloni d’oro sistemati in bacheca, e poi però c’era quella specie di maledizione che non riusciva a scrollarsi dalle spalle. […] Troppo spesso è stato costretto a giocare con l’ombra di Maradona che gli pesava sulle spalle, troppo spesso gli hanno chiesto quello che lui, forse, nel momento in cui glielo chiedevano, non poteva dare: e allora si è sentito triste, avvertiva la responsabilità di dare felicità a un intero popolo e il fatto di non riuscirci lo addolorava»