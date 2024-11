Sacchi Milan: «I miracoli non li fa nessuno: è necessario tempo per una formazione solida, equilibrata e vincente»

Le parole di Arrigo Sacchi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport riguardo il momento del Milan: l’analisi dell’ex allenatore

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta, ecco le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, riguardo il momento dei rossoneri.

PAROLE – «Qual è la reale versione del Milan? Quella che abbiamo ammirato a Madrid, dove ha offerto una prestazione stupenda, oppure quella piuttosto confusionaria che abbiamo visto sabato a Cagliari? Lecito porsi la domanda, dato che a distanza di pochi giorni sono andati in onda due film completamente diversi, e la gente si chiede quale dei due sia quello ufficiale. La mia impressione è che la verità, come spesso accade, stia nel mezzo. E cioè: il Milan non è ancora la squadra scintillante che ha messo ko in casa loro i Blancos del mio amico Ancelotti, ma non è nemmeno quella approssimativa che ha subito tre gol a Cagliari. Si tratta di avere pazienza, che è purtroppo merce rara nel mondo del calcio, e di questo sono pienamente consapevole perché il pubblico, si sa, vuole sempre tutto e subito. Per costruire una formazione solida, equilibrata e vincente, tuttavia, è necessario tempo: i miracoli non li fa nessuno».