Sacchi: «Mercato Milan? Un acquisto può rompere l’armonia del gruppo»

Arrigo Sacchi commenta così il poco operato del Milan sul mercato invernale. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

GIUDIZIO SUL MERCATO IN SERIE A – «Ci sono stati colpi importanti, adesso però tutti dovranno sottoporti alla prova del nove: quella del campo. Io, in ogni caso, non sono mai stato un fan del mercato di riparazione. Nelle squadre che ho allenato non ho mai chiesto un giocatore a metà stagione: può rompere l’armonia mentale del gruppo. E poi non volevo far spendere i miei dirigenti.»

TIFOSI MILAN DELUSI – «Il Milan è una società seria. I dirigenti guardano al bilancio. Maldini e Massara sono stati bravissimi a scegliere giocatori giovani o che dovevano rilanciarsi: bisogna dare loro fiducia. Lazetic è un ragazzo di cui tutti parlano bene. La gente deve capire che questa è una politica seria un un paese che di serio ha ben poco. Se puoi, spendi: sennò ti arrangi con le idee. Piuttosto bisogna che il Milan si svegli in fretta, perché nelle ultime partite non è stato il solito Milan pieno di entusiasmo, coraggio, umiltà e spirito di sacrificio. Ecco, deve ritrovare quelle qualità altrimenti rischia la Champions.»

SCUDETTO – «L’Inter è favorita, ammesso che superi indenne le sfide di febbraio: Milan, Liverpool e Napoli sono ossi duri. Se fa il capolavoro di eliminare il Liverpool in Champions, dovrà gestire le energie su due fronti e può incontrare qualche problema.»

CHAMPIONS – «L’Inter è avanti, il Napoli e il Milan, se si rimette in sesto, pure. L’ultimo posto se lo giocheranno Atalanta e Juve.»