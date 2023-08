Sacchi su Leao: «Deve pressare e attaccare gli spazi, il suo compito sarà…»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha detto la sua sulla nuova stagione dei rossoneri, soffermandosi su Rafael Leao

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato su Rafael Leao e in cosa deve migliorare per aiutare il Milan in questa stagione.

LE PAROLE – «Credo che l’aggressività, e cioè il pressing, vada migliorata. Se si sceglie il 4-3-3 come modulo di riferimento è necessario che le due ali rientrino di più in fase difensiva e vadano a pressare alto e forte il portatore di palla avversario. A sinistra, dove agiva Leao, questo non sempre è stato fatto. Forse perché Leao non ha il temperamento per questo tipo di movimento, però bisogna che si convinca di poterlo fare e, soprattutto, di doverlo fare. Pressare e attaccare gli spazi, questo è il suo compito: le qualità fisiche e tecniche non gli mancano».