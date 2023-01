Sacchi: «De Ketelaere? Entra in campo quasi come un perdente». Le parole dell’ex allenatore sul rossonero belga

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha dato un giudizio su Charles De Ketelaere.

DE KETELAERE – «Entra in campo quasi come un perdente. Confuso e impaurito. Tuttavia, non è il momento di dare sentenze definitive».

