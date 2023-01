Supercoppa, Sacchi: «L’Inter è favorita. Il Milan può farcela se trova umiltà ed equilibrio». Ecco le parole dell’ex allenatore rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha analizzato la sfida di Supercoppa tra Milan e Inter. Ecco le sue parole:

MILAN vs INTER – «L’Inter non ha una trama, è principalmente tatticismo. Nel match contro il Verona, dopo il gol, è stato umiliante per giocatori e tifosi. Il Milan ha investito meno dell’Inter e l’anno scorso ha compiuto un miracolo. Ora, però, si confronta con la precarietà del successo: quando vinci inaspettatamente pensi di essere arrivato…».

IL MOMENTO NEGATIVO – «La squadra non è più un collettivo, c’è eccesso di protagonismo: si allunga troppo e le punte faticano. Ma al Milan possiamo chiedere meno degli altri».

DE KETELAERE – «Entra in campo quasi come un perdente. Confuso e impaurito. Tuttavia, non è il momento di dare sentenze definitive».

LA SUPERCOPPA – «È importante per entrambe. L’Inter è favorita, mentre il Milan può farcela solo se trova umiltà ed equilibrio. La sfida in panchina? Inzaghi è in tutto e per tutto è un tattico. Pioli lo era, ma si è evoluto, è diventato uno stratega»