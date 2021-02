Sacchi: «Ci sono tre pretendenti per lo Scudetto. Il Milan è diverso perché…»

L’ex storico allenatore rossonero ha rilasciato una breve intervista parlando della corsa Scudetto e del calcio italiano

Il sito online del Daily Mail ha riportato una piccola intervista ad Arrigo Sacchi. L’ex allenatore rossonero ha detto la sua sull’attuale corsa Scudetto in Serie A e sulla natura del calcio italiano:

Sulla corsa Scudetto – «In Serie A, ci sono tre contendenti che mirano a vincere il titolo. L’Inter ha Lukaku, la Juventus ha Ronaldo e il Milan ha Ibrahimovic. È impossibile per loro fare bene quesi giocatori non sono al top»

Sul Milan – «Il Milan è diverso perché la squadra di (Stefano) Pioli è un gruppo. Hanno vinto anche quando non c’era Ibrahimovic. È essenziale, perché l’allenatore è solo un uomo. Se la squadra non lo aiuta, non può gestire da solo. Se l’allenatore vuole far accadere le cose, non può pretendere troppo, ma si aspetta giocatori funzionali che vogliono giocare»

Sul calcio italiano – «In Italia non sappiamo cosa sia veramente il calcio. Per noi non è uno sport perché ha regole ferree e abbiamo vissuto momenti scandalosi. Non è uno sport spettacolare perché non ci interessa affatto il calcio come spettacolo. Allora cos’è il calcio per noi? Una rivincita sociale. E con questo escludiamo la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, la cultura, il merito, il divertimento, tutte componenti essenziali. Quando si vince in altri modi rimane nei libri di storia, ma non nella testa della gente. Non c’è evoluzione».