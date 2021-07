Sabitzer, le sue giocate con l’Austria hanno ben impressionato il Milan

Sabitzer, il giocatore del Lipsia ha il contratto in scadenza tra un anno e che per ora non ha trovato l’accordo per il prolungamento

PIACE AL MILAN- Come riporta questa mattina Tuttosport, la cifra non dovrebbe superare i 20 milioni di euro per l’acquisto del cartellino, agevolazione dalla in parte dalla sua situazione contrattuale, in scadenza, come sopra.

PRIMA VENDERE- I rossoneri necessitano però di un’uscita prima di sostenere una spesa del genere, per questo motivo starebbero provando a cedere Hauge, dalla cui cessione dovrebbero arrivare circa 12-13 milioni di euro.