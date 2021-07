Calciomercato Milan: due club tedeschi su Hauge, le ultime

Jens Petter Hauge sarebbe destinato a lasciare Milanello in questa finestra di mercato estiva. Due i club interessati al norvegese

Il Milan starebbe lavorando non solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Hauge potrebbe lasciare i rossoneri.

L’ex Bodo Glimt sarebbe oggetto desiderio dell’Eintracht Francoforte, che avrebbe offerto ai rossoneri circa 8 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe rispedito al mittente la proposta, chiedendo non meno di 12 milioni. Sul norvegese ci sarebbe anche il Wolfsburg.