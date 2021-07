Capuano: «Hauge? Non lo venderei per meno di 10 milioni di euro»

Il giornalista Giovanni Capuano ha rilasciato una breve dichiarazione a Tutticonvocati in merito all’argomento Hauge

«Hauge a una cifra sotto i 10 mln non lo venderei, però immaginare che qualcuno possa svenarsi per un giocatore che da febbraio in poi (non per infortunio) ha giocato solo 86 minuti nel Milan, escluso dalla lista Europa League e mai titolare dopo il 18 gennaio mi pare eccessivo».