Sabatini rivela: «Quel giocatore era sul mercato, doveva andare via per i troppi soldi spesi. Allegri e Tare hanno detto no»

Sabatini rivela un nuovo retroscena sull’ultima sessione di calciomercato appena conclusa. Le paorle del giornalista sul suo canale YouTube

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato di Nkunku, analizzando la sua crescita nelle ultime partite e svelando un interessante retroscena legato al mercato. Il giornalista ha spiegato come, inizialmente, Nkunku fosse destinato a lasciare il Milan a causa delle scelte di mercato di Ibrahimovic e Furlani, ma grazie alla fiducia di Allegri e alla volontà del giocatore di restare, il francese ha risposto con una serie di prestazioni ad altissimo livello.

RETROSCENA SUL MERCATO – «I rendimenti dei giocatori dipendono anche dalla fiducia degli allenatori, dipendono anche da qualche particolare di mercato più o meno raccontato, nascosto. Ecco Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani, doveva andare via, erano stati troppi i soldi spesi, quindi via Nkunku. Allegri e Tare hanno detto di no, soprattutto Allegri. Hanno coccolato la volontà del giocatore di rimanere e il giocatore l’ha ripagato con una prestazione di altissimo livello».

CRESCITA E RENDIMENTO – «Io non posso cambiare opinione sulle ali di un risultato, quindi io consento che Nkunku non è una prima punta e può e deve dare molto di più, però la partita contro il Bologna è stata una partita esemplare di un giocatore che evidentemente si trova a proprio agio con l’allenatore, con i compagni, con la tattica».

