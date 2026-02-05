Calciomercato Milan, la rivelazione degli agenti: dopo la questione Mateta e Boniface. Ci sono problemi?

Calciomercato Milan – Dopo Boniface, salta anche Mateta, potrebbero esserci problemi con gli agenti

Nel frenetico mondo del calciomercato, dove le trattative si chiudono spesso in pochi minuti tra uffici legali e hotel di lusso, esiste uno scoglio che sta diventando un vero e proprio spauracchio per i procuratori internazionali: lo staff medico del Milan. Secondo quanto rivelato da una recente inchiesta di Touchline X, si starebbe diffondendo un certo timore tra i rappresentanti dei calciatori, molti dei quali ammettono, seppur sotto copertura di anonimato, di preferire altre destinazioni per i propri assistiti pur di evitare i rigorosi protocolli clinici del club rossonero.

Il “setaccio” rossonero: un’eccellenza che spaventa

La reputazione del Diavolo in ambito medico non è una novità, ma negli ultimi tempi la questione è tornata prepotentemente d’attualità. Diversi trasferimenti, apparentemente conclusi tra le società, sono stati sospesi o definitivamente annullati a causa del mancato superamento delle visite di idoneità.

Il punto focale della questione risiede nella meticolosità dei controlli. Molti agenti confessano segretamente che i test condotti dal team sanitario milanista sono noti per la loro capacità di individuare criticità strutturali o fisiche latenti che altri top club europei potrebbero, più o meno consapevolmente, trascurare. Quello che per la società di via Aldo Rossi rappresenta un vanto e una tutela del proprio investimento, per chi cura gli interessi dei giocatori sta diventando un ostacolo imprevedibile.

Sicurezza contro business: il dilemma dei trasferimenti

Questa intransigenza clinica crea un paradosso interessante. Da un lato, il Milan si assicura di mettere a disposizione del proprio tecnico, Massimiliano Allegri, atleti integri al 100%, riducendo il rischio di lunghi infortuni che potrebbero pesare sul bilancio e sulle prestazioni stagionali. Dall’altro, questa rigidità rischia di irrigidire i rapporti con alcuni intermediari di mercato, preoccupati che una visita fallita possa “bollare” negativamente un giocatore, rendendo difficile la sua collocazione anche presso altre squadre.

In un calcio dove i margini di errore sono ridotti al minimo, il “metodo Milan” continua a far discutere, ponendo la salute dell’atleta e la solidità dell’investimento davanti alle logiche della compravendita immediata.