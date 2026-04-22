Sabatini avverte: «Allegri? Può restare al Milan, ha questa ambizione. Però si aspetta questo dalla società»

Sabatini avverte il Milan. Le parole del giornalista sul possibile futuro di Allegri in rossonero. Ecco di che cosa è convinto

Intervenuto ai microfoni di MilanVibes, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, evidenziando come la permanenza del tecnico dipenderà in larga parte dalle scelte societarie e dalla direzione del progetto rossonero.

IL FUTURO DI ALLEGRI – «Secondo me resta, anche se non sono accreditato per rispondere con certezza. Credo che Massimiliano Allegri abbia l’ambizione di riportare il Milan nell’habitat naturale in cui lo aveva lasciato anni fa, che è quello della Champions League. Chiaro che per fare bella figura in Champions League, competizione che sicuramente non competi dall’oggi col domani per vincere, Allegri si aspetti da parte della società un mercato intelligente, senza sperperare soldi, ma con giocatori importanti».

IL RUOLO DELLA SOCIETÀ – «Se ci sarà questa sintonia, come mi auguro per i tifosi del Milan, Allegri resterà sicuramente alla guida dei rossoneri, se invece ci sarà un calciomercato impostato si altri principi, con giovani di prospettiva ed una strategia a lungo termine, credo che a quel punto Allegri di aspetterà da parte della società una dichiarazione di intenti lampante, chiara ed evidente, della serie che non sarebbe più il Milan che punta a vincere in Italia e fare grande figura in Europa ma un Milan che punta al trading ed alla monetizzazione dei giovani, allora a quel punto lo dici togliendo però all’allenatore Max Allegri ogni tipo di esigenza prestabilita, poi a lì toccherebbe a lui accettare o rifiutare. Sicuramente quello non sarebbe uno scenario in grado di esaltarlo».

Le parole di Sabatini delineano dunque uno scenario chiaro: la permanenza di Allegri dipenderà dalla visione del club e dalla volontà di costruire una squadra competitiva nel breve periodo, capace di tornare protagonista sia in Italia che in Europa.

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