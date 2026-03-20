Sabatini spiega: «Leao non può uscire dal campo in quel modo. Direi che nelle prossime giornate…»

Sabatini spiega il suo punto di vista in merito alla situazione di Rafael Leao e l’uscita dal campo tanto discusso in Lazio Milan

Nel corso del podcast Cose Scomode, Sandro Sabatini ha espresso il suo parere critico su Rafael Leao, soprattutto dopo la sua reazione al momento della sostituzione nella partita contro la Lazio.

Secondo il giornalista, il comportamento dell’attaccante rossonero, visibilmente arrabbiato, non è stato appropriato, e questo potrebbe minare la sua condizione psicologica e tecnica.

SABATINI SU LEAO – «Io che critico Leao perchè non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao, devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug li nel mezzo glie la devi dare».

SABATINI E IL RENDIMENTO DI LEAO – «Per me non è un grande giocatore Leao, Hojlund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente, una partita con Fullkrug titolare fagliela fare».

I NUMERI DEL MILAN – «Per prendere meno reti (quella milanista è al momento la miglior difesa della Serie A), è stata di conseguenza “sacrificata” un po’ la fase offensiva e questo ha portato il Diavolo a segnare meno rispetto alle altre formazioni che stanno lottando per i quattro posti Champions (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ne ha siglati meno). E le difficoltà realizzative del Milan sono aumentate nel 2026: 12 gare giocate e appena 14 reti segnate».

SABATINI E LA SCARSITÀ DI GOL – «Se si prendono in considerazione solo gli ultimi quattro match contro Parma, Cremonese, Inter e Lazio, la squadra di Allegri ha segnato appena tre gol».

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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