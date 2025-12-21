Sabatini e i limiti strutturali del Milan. Un mercato estivo che non ha rafforzato i rossoneri: le sue parole

Sabatini parla così dei limiti della rosa del Milan. Il giornalista boccia un mercato estivo che non ha rafforzato i rossoneri

La sconfitta del Milan contro il Napoli in Supercoppa ha riacceso il dibattito sul reale valore della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha offerto una disanima lucida e a tratti impietosa del momento rossonero. Secondo il giornalista, il match di Riad non ha fatto altro che confermare le distanze già viste nella passata stagione, quando il Napoli dominava il campionato e il Milan chiudeva con un deludente ottavo posto, parzialmente mitigato solo dalla finale di Coppa Italia.

Sabatini ha messo in evidenza come Allegri, per l’occasione, abbia attinto a piene mani dal mercato estivo, schierando quasi tutti i volti nuovi: dalla “sicurezza” Rabiot a centrocampo, fino a De Winter in difesa, Estupinan sulla fascia, Jashari in mediana e Nkunku in attacco. Nonostante questo massiccio inserimento di nuovi elementi, la squadra è apparsa strutturalmente inferiore agli avversari, dimostrando che il restyling estivo non ha ancora colmato il gap con le big del torneo.

Sabatini, Il fattore coppe e i problemi strutturali di Allegri

Un punto cruciale dell’analisi di Sabatini riguarda il vantaggio — solo teorico — di non disputare le competizioni europee. Per il giornalista Mediaset, il fatto di avere la settimana tipo per allenarsi non basta a mascherare le lacune tecniche: “Il Milan è una squadra molto limitata e questi limiti non possono essere compensati dall’assenza delle coppe”, ha sentenziato. La mancanza di un gioco fluido e la sofferenza costante contro avversari organizzati restano i nodi principali da sciogliere per il tecnico livornese.

In conclusione, la strada per riportare il Milan ai vertici sembra ancora lunga e tortuosa. Allegri dovrà trovare il modo di far rendere al meglio i nuovi acquisti, evitando che la stagione scivoli via in un’anonima mediocrità. La sensazione, condivisa da Sabatini, è che senza un cambio di passo deciso e una maggiore solidità collettiva, il blasone del club continuerà a scontrarsi con una realtà del campo che, al momento, premia chi ha saputo costruire rose più equilibrate e profonde.