Sabatini netto sulla finale di Coppa Italia: le sue parole sul Milan! Segui gli aggiornamenti e le ultime sul club rossonero

Intervenuto a Radio Sportiva, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato così del momento del Milan in vista della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Se il Milan vincesse la Coppa Italia c’è da rallegrarsi eccome. Perché pure in una stagione negativa il Milan avrebbe portato a casa due titoli. Ma la festa non deve cancellare un sereno e accurato esame di coscienza per non ripetere gli errori di quest’anno».