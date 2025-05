Bologna Milan, tra Serie A e Coppa Italia: occhio alle rimonte. Il dato parla chiaro

Bologna Milan la doppia sfida tra le squadre che non mollano mai: i punti recuperati in rimonta parlano chiaro

Venerdì 9 maggio in Serie A, mercoledì 14 maggio in finale di Coppa Italia, si sfideranno per ben due volte Bologna e Milan. Pesa decisamente di più il match in programma all’Olimpico che il primo che si giocherà a San Siro. Si preannuncia una sfida infinita, tra due squadre che non mollano.

Infatti sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio: 19 il Milan, 18 il Bologna.