Sabatini e le gerarchie del centrocampo del Milan: «Modric è un paradosso, Rabiot un motore infaticabile»

Sabatini ha parlato così delle gerarchie del centrocampo del Milan: dal “paradosso” Modric al motore di Rabiot. Le sue parole

Nel calcio moderno, spesso ossessionato dalla corsa e dai ritmi frenetici, il talento puro rischia di diventare un linguaggio per pochi. Questo è il pensiero di Sandro Sabatini, che su calciomercato.com ha acceso i riflettori sulla gestione dei tempi di gioco in casa Milan. Secondo il giornalista, esiste un «indiscutibile paradosso Modric: a volte appare troppo intelligente per essere compreso al volo dai compagni». Il fuoriclasse croato, nonostante l’età, continua a disegnare calcio con una velocità di pensiero tale da spiazzare, talvolta, persino chi gioca al suo fianco.

Tuttavia, il Milan non vive di sola estetica. La solidità dei risultati ottenuti finora, culminati con il primato in classifica, passa dalla capacità di Massimiliano Allegri di bilanciare la classe tecnica con il dinamismo. In questo contesto, l’apporto dei singoli diventa fondamentale per trasformare le intuizioni dei leader in punti pesanti per lo scudetto.

Sabatini, il copione vincente del “tuttocampista” francese

Se Modric è il cervello della squadra, Adrien Rabiot ne rappresenta il motore infaticabile. Sabatini ha sottolineato come l’ex juventino stia vivendo una stagione di altissimo profilo, integrandosi perfettamente con la filosofia del compagno di reparto. Rabiot, infatti, «recita lo stesso copione del campione croato e infatti risulta – come al solito – il tuttocampista più efficace e produttivo, assist compreso».

La forza del Milan attuale sembra risiedere proprio in questo asse mediano, dove la capacità di leggere la partita di Luka Modric si sposa con la prorompente fisicità di Rabiot. Questa combinazione permette ai rossoneri di mantenere l’equilibrio necessario sia in fase di possesso che nei momenti di sofferenza, rendendo il centrocampo di Allegri uno dei più completi e temibili dell’intero campionato.