Sabatini dubbioso: «A tutto c’è un prezzo, ma sentire Leao valutato meno di Bastoni… Mi dovete spiegare perché»

Sabatini dubbioso sulla valutazione di Leao e Bastoni. Secondo il giornalista il portoghese non vale meno del difensore dell’Inter. Le sue parole

Nel corso di un video pubblicato su YouTube insieme a Carlo Pellegatti, il giornalista Sandro Sabatini ha acceso il dibattito sul valore di mercato di Rafael Leao e Alessandro Bastoni, due dei giocatori più rappresentativi di Milan e Inter. Il confronto si è concentrato sulle valutazioni economiche attribuite ai due calciatori, entrambi classe 1999.

IL CONFRONTO TRA LEAO E BASTONI – «Io dico una cosa, a tutto c’è un prezzo: sentire che Leao viene valutato meno di Bastoni… Sono del ’99 tutti e due e hanno i loro problemi tutti e due dai: se il Milan vende Leao a meno soldi di Bastoni gli fanno la fotografia…».

ATTACCANTI E DIFENSORI SUL MERCATO – «Di solito l’attaccante costa più del difensore, poi tutti questi nuovi mi stanno spiegando che adesso spendono un sacco anche per i difensori: facciamo finta che non hanno ruolo, che Bastoni vale più di Leao, che sono coetanei, me lo dovete spiegare».

Secondo Sabatini, il paragone tra i due giocatori dovrebbe tenere conto non solo dell’età e del rendimento, ma anche del ruolo ricoperto in campo, aspetto tradizionalmente determinante nelle valutazioni di mercato e innesca il dubbio.

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