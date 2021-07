S. Rossi: «Donnarumma? Il Milan viene prima, i soldi vengono dopo»

Sebastiano Rossi, a margine nel corso di un’intervista per Tele Regione, ha parlato dell’addio di Donnarumma. Le sue parole

«Fosse andato al Real Madrid avrei capito, ma lasciare il club dove sei nato, cresciuto e ti sei affermato è lontano dal mio modo di pensare. Gli auguro il meglio per il suo futuro, ma il Milan viene prima dei giocatori. Ai miei tempi il mio agente Beppe Bonetto parlava con il club senza che io nemmeno sapessi nulla, sapeva che a me interessava solo restare in rossonero e i soldi non erano al primo posto.

Paolo Maldini è un modello e un esempio per tutti, con lui in società i tifosi possono solo stare tranquilli e avere fiducia. Maignan? Non lo conosco, ma credo che come me lo conoscano in pochi: chi lo guarda il campionato francese?».