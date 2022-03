Rubinho: «Scudetto? Il Milan ormai ha preso il largo, vincerà». Le parole dell’ex portiere a JuventusNews24

L’ex portiere di Genoa e Juventus Rubinho parla della lotta Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni a JuventusNews24.

SCUDETTO «La Juve sta facendo quasi un girone di partite con risultati utili. Credo che questo sia stato un periodo importante, dopo tanta sofferenza e difficoltà. Mancando però così poche partite dovrebbero esserci tantissime combinazioni dal punto di vista dei risultati delle altre per far sì che la Juventus possa vincere questo scudetto. È stato un campionato divertente: là davanti per un periodo c’è stata l’Inter, poi il Napoli, adesso il Milan… era da tanto che non si vedevano squadre nuove nei primi posti. Secondo me quest’anno il Milan ormai ha preso il largo e alla fine vincerà».

L’INTERVISTA INTEGRALE