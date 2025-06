Rovella Milan, muro impenetrabile della Lazio? Tare ha una soluzione per spiazzare Lotito

Rovella Milan, la Lazio alza il muro per il centrocampista ma Tare può pagare la clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro

Il futuro della Lazio si delinea con chiarezza nelle parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ospite a #Nonsolomercato su Rai2. In un momento cruciale per la pianificazione della prossima stagione, Fabiani ha tracciato una linea netta e decisa: i pilastri della squadra non sono in vendita. La volontà è quella di proseguire il percorso iniziato, rafforzando il gruppo e non disperdendo il patrimonio tecnico che ha contraddistinto gli ultimi anni.

Fabiani ha poi approfondito il discorso sui “big”, soffermandosi in particolare su Nicolò Rovella. “Rovella, (che piace al calciomercato Milan), ha una clausola rescissoria“, ha spiegato il dirigente. Questa è un’informazione cruciale, in quanto una clausola può di fatto bypassare la volontà della società se l’offerta raggiunge la cifra prefissata. Tuttavia, la posizione della Lazio è chiara: “Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerte importanti”. Questa dichiarazione ribadisce la volontà ferrea di trattenere i talenti chiave, evidenziando come la società abbia già respinto proposte significative per altri elementi della rosa.