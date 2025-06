Rovella Milan, il centrocampista della Lazio è in cima alla lista dei desideri: lui sembra già aver preso una decisione per il futuro. Le ultimissime

Brutte notizie per il Milan: Nicolò Rovella non ha intenzione di lasciare la Lazio. A rivelarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, una doccia fredda per il club rossonero che aveva messo gli occhi sul centrocampista classe 2001 come possibile rinforzo per la mediana.

Secondo quanto riportato da Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Rovella è totalmente focalizzato sul progetto della Lazio e sul calcio di Maurizio Sarri. Il giocatore si sente un pilastro fondamentaledella squadra biancoceleste e non manifesta alcuna intenzione di cambiare aria in questa sessione di mercato. Questa presa di posizione del calciatore complica notevolmente i piani del Milan, che dovrà virare su altri obiettivi per il proprio centrocampo.