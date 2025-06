Rovella Milan, muro impenetrabile della Lazio? Tare ha una soluzione per spiazzare Lotito

Rovella Milan, la Lazio alza il muro per il centrocampista ma Tare può pagare la clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro

Il futuro della Lazio si delinea con chiarezza nelle parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ospite a #Nonsolomercato su Rai2. In un momento cruciale per la pianificazione della prossima stagione, Fabiani ha tracciato una linea netta e decisa: i pilastri della squadra non sono in vendita. La volontà è quella di proseguire il percorso iniziato, rafforzando il gruppo e non disperdendo il patrimonio tecnico che ha contraddistinto gli ultimi anni.

“Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso”, ha dichiarato Fabiani, sottolineando la ferma intenzione di mantenere intatta la spina dorsale della squadra. Questo significa che i nomi di spicco, quelli che in questi anni hanno rappresentato il cuore pulsante della Lazio, rimarranno a disposizione del nuovo tecnico. L’obiettivo primario è ripartire con i migliori elementi a disposizione, consolidando le fondamenta su cui costruire ambizioni future. Il concetto chiave è la continuità: non si vuole smantellare un gruppo che ha dimostrato il proprio valore, bensì puntare sulla sua evoluzione e crescita.

Naturalmente, il mercato è un meccanismo complesso, e Fabiani ha ammesso che la Lazio è comunque attenta alle dinamiche in atto. “Valuteremo le diverse proposte che ci stiamo arrivando”, ha precisato il direttore sportivo, indicando che, pur non volendo cedere i pezzi pregiati, la società è comunque aperta al dialogo per le situazioni che potrebbero presentarsi. Questo approccio pragmatico è tipico delle sessioni di mercato, dove ogni opportunità viene vagliata con attenzione.

Un nome che sembra destare interesse è quello di Tchaouna. “C’è qualche richiesta per Tchaouna, ma stiamo facendo una valutazione a 360 gradi“, ha rivelato Fabiani. Questo suggerisce che, pur non essendo un “big” nel senso stretto del termine, le richieste per il giovane attaccante sono sul tavolo e la Lazio sta ponderando attentamente la sua posizione, considerando sia l’aspetto tecnico che quello economico.

Fabiani ha poi approfondito il discorso sui “big”, soffermandosi in particolare su Nicolò Rovella. “Rovella, (che piace al calciomercato Milan), ha una clausola rescissoria“, ha spiegato il dirigente. Questa è un’informazione cruciale, in quanto una clausola può di fatto bypassare la volontà della società se l’offerta raggiunge la cifra prefissata. Tuttavia, la posizione della Lazio è chiara: “Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerte importanti”. Questa dichiarazione ribadisce la volontà ferrea di trattenere i talenti chiave, evidenziando come la società abbia già respinto proposte significative per altri elementi della rosa.

Le parole di Fabiani, dunque, delineano un quadro ben preciso: la Lazio non ha intenzione di procedere a una rivoluzione interna smobilitando i suoi migliori giocatori. L’imperativo è la stabilità e la valorizzazione del patrimonio esistente, con l’intento di rinforzare la squadra con innesti mirati, ma senza intaccare i suoi elementi più rappresentativi. La strategia del club è chiara: puntare sulla continuità per affrontare le prossime sfide con una base solida e ambizioni rinnovate.