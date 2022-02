Ronaldo lascia lo United? Dall’Inghilterra: tentazione Roma con Mourinho!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ronaldo lascia lo United? Spunta la tentazione Roma con Mourinho in panchina. L’indiscrezione dall’Inghilterra

Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United è in crisi e CR7 è già dato in bilico e legato alla scelta del nuovo allenatore da parte dei Red Devils.

Secondo quanto riportato dal The Sun, tra le pretendenti per l’ex Juventus in caso di rottura con lo United ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. I due hanno già lavorato insieme al Real Madrid.