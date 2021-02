Ronaldo, 36 e non sentirli. I segreti della sua longevità e la Roma nel mirino

Ronaldo, Quagliarella e Ibra dilatano i limiti del calcio italiano, confermandosi campioni senza tempo. CR7 vede la Roma e prende la mira

In Serie A comandano loro. Ronaldo, Ibrahimovic e un gradino sotto Quagliarella. Over 35 dal glorioso passata ma ancora di belle speranze, perché non sembrano accusare minimamente il logorio del tempo che passa. Cristiano in particolare ieri ha soffiato su 36 candeline, ma continua a fare la differenza come sempre, decisivo ad altissimi livello da poco meno di un ventennio. Non c’è nessun segreto a supportarlo ma molto duro lavoro e una mentalità vincente, temprata dai successi e dalle sconfitte.

