Ronaldinho ricorda il Milan: «Fu l’occasione di realizzare un sogno che avevo da adolescente»

Ronaldinho ha raccontato il suo approdo al Milan nel 2008 nel corso della sua serie Netflix, descrivendo quell’esperienza. Le sue parole

Nel corso della serie Netflix Ronaldinho, l’inimitabile, Ronaldinho ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi anche sul suo arrivo al Milan nell’estate del 2008. L’ex fuoriclasse brasiliano ha spiegato come la scelta di vestire la maglia rossonera fosse legata al desiderio di vivere una nuova esperienza dopo aver conquistato tutto con il Barcellona, ma anche alla realizzazione di un sogno coltivato fin da ragazzo.

IL SOGNO MILAN – «Avevo realizzato tutti i miei sogni a Barcellona e vedevo la possibilità di andare in un’altra grande squadra in un campionato diverso. Il Milan fu l’occasione di realizzare un sogno che avevo da adolescente, di giocare quindi in una squadra che mi è sempre piaciuta molto».

Nel suo racconto, Ronaldinho ha poi ricordato con entusiasmo l’ambiente trovato a Milano, sottolineando la qualità straordinaria del gruppo rossonero di quegli anni, composto da numerosi campioni affermati a livello internazionale.

UN PERIODO INDIMENTICABILE – «Fu meraviglioso, davvero un periodo stupendo perchè quel gruppo era composto da campioni, i Galacticos d’Italia. E’ stato un periodo felice e che ricordo ancora oggi con grande affetto».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale