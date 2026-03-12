Ronaldinho: The One and Only: il mito dell’ex Milan approda su Netflix – FOTO

Ronaldinho, a metà aprile il fuoriclasse brasiliano ex Milan tra le altre sbarcherà su Netflix con una miniserie di tre episodi

Il prossimo 16 aprile 2026 segnerà il ritorno, seppur sul piccolo schermo, di una delle icone più amate della storia del calcio e del Milan. Netflix ha annunciato il debutto di «”Ronaldinho: The One and Only”», una miniserie in tre episodi che promette di svelare ogni segreto del fuoriclasse di Porto Alegre. La produzione brasiliana non si limiterà a celebrare le magie sul campo, ma scaverà nel lato umano del “Gaucho”, esplorando sia le vette della sua carriera che i momenti più complessi della sua vita privata.

🎧 Ascolta Milan News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie rossonere in formato audio. Clicca qui e avvia il player!

Ronaldinho tra testimonianze e inediti: il racconto del Genio

L’opera sarà arricchita da materiali d’archivio mai visti prima e dai racconti di chi ha condiviso il campo con lui. Tra i protagonisti delle interviste figurano leggende del calibro di Lionel Messi, Neymar Jr., Carles Puyol e l’ex compagno Roberto Carlos.

La serie vuole rendere omaggio all’ultimo vero ambasciatore del Joga Bonito, tracciando il percorso di un ragazzo partito dai campi di terra battuta per arrivare sul tetto del mondo, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di ogni appassionato di calcio.