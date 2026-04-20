Ronaldinho nella serie tv Netflix: «Milan realizzazione di un sogno: eravamo i Galacticos d’Italia». Segui le ultimissime

Il fascino dei colori rossoneri non sbiadisce mai, nemmeno a distanza di anni. Ronaldinho ha aperto il suo cuore nella nuova serie TV prodotta da Netflix, intitolata “Ronaldinho, l’inimitabile“. All’interno del documentario, il “Gaucho” ripercorre con emozione il suo approdo al Milan nell’estate del 2008, un trasferimento che fece scalpore in tutta Europa.

PAROLE – «Avevo realizzato tutti i miei sogni a Barcellona e vedevo la possibilità di andare in un’altra grande squadra in un campionato diverso. Il Milan fu l’occasione di realizzare un sogno che avevo da adolescente, di giocare quindi in una squadra che mi è sempre piaciuta molto. Fu meraviglioso, davvero un periodo stupendo perchè quel gruppo era composto da campioni, i Galacticos d’Italia. E’ stato un periodo felice e che ricordo ancora oggi con grande affetto»