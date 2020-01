Ronaldinho: «Il mio Milan? Sembrava di giocare nel Real dei Galacticos»

Ronaldinho torna a parlare dei suoi anni al Milan, ecco le sue parole

Intervistato da Panenka, Ronaldinho è tornato a parlare della propria carriera e dei suoi anni trascorsi al Milan. Ecco le sue parole:

«È stato come arrivare in una selezione dei migliori giocatori al mondo – dice Dinho ai microfoni di Panenka sul suo passato rossonero, condiviso con calciatori come Maldini, Nesta, Thiago Silva, Seedorf, Pirlo, Kakà, Beckham, Shevchenko, Inzaghi, Pato, e poi anche Ibrahimovic – Era come stare nel Real Madrid dei galacticos»