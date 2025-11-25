Romondini parla così del Milan. L'influenza di Allegri e il sogno Scudetto. I rossoneri possono vincere solo se...

Romondini e l’analisi sul momento dei rossoneri di Allegri. Il tecnico livornese ha cambiato il Milan, ma per vincere lo scudetto…

L’opinionista Fabrizio Romondini ha espresso il suo pronostico per la corsa Scudetto, puntando sul Milan, ma con una condizione ben precisa: “In ottica Scudetto vedo il Milan, se a gennaio fa le operazioni giuste, può puntarci”. Romondini ha poi concentrato la sua analisi sulla capacità di alcuni allenatori di ottenere risultati senza fare affidamento sul “classico bomber”.

Sotto questo aspetto, l’opinionista ha elogiato il lavoro di Gasperini, che “è arrivato in una piazza difficile, ha creato identità e ha valorizzato i giocatori”. Un esempio lampante è Soulé, che oggi è diventato “un giocatore importante, decisivo, fa delle cose concrete. Oggi fa paura”. Similmente, Romondini ha lodato la gestione di Allegri alla Roma, che “gioca bene, prende pochi gol, ed è merito dell’allenatore”.

Romondini, il Milan ma non solo. Sulla Roma dice…

Passando al mercato di gennaio, Romondini ritiene che sia la Roma che il Milan debbano intervenire, ma con necessità differenti. La Roma, in particolare, ha un margine di manovra maggiore e meno bisogno di stravolgere l’organico. “La Roma meno, perché se ritrova Ferguson o Dovbyk, può fare ancora più male alle avversarie”, ha spiegato, riferendosi a giocatori chiave il cui recupero fisico equivarrebbe a un innesto di mercato.

Secondo Romondini, il lavoro svolto dagli attuali tecnici, capaci di valorizzare gli elementi a disposizione e di strutturare squadre solide dal punto di vista difensivo, riduce l’urgenza di acquisti massicci. Tuttavia, per compiere il definitivo salto di qualità e puntare allo Scudetto, soprattutto il Milan, dovrà affinare la rosa nella finestra di riparazione.