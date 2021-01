Romano: «Niente di fatto tra Milan e Junior Firpo. Può restare in Spagna»

Il Milan non ha sbloccato la trattativa con il Barcellona per Junior Firpo, il terzino spagnolo può ora restare in Spagna

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, non ci sarebbe stata alcuna accelerazione tra il Milan e il Barcellona nella trattativa per Junior Firpo. Il terzino potrebbe ora restare in Spagna continuando la propria stagione al Barcellona.

Firpo era stato puntato dal Milan per il ruolo di vice-Theo Hernandez, una prospettiva che non entusiasmava il terzino spagnolo convinto di aver trovato poco spazio in rossonero.