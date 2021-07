Romagnoli: «Siamo tutti con Gazidis, vogliamo iniziare forte»

Alessio Romagnoli, capitano rossonero, al termine della vittoria contro il Modena ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole

Alessio Romagnoli, capitano rossonero, al termine della vittoria contro il Modena ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole su Gazidis:

«Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi».

OBIETTIVO – «Ora l’obiettivo è lavorare e iniziare forte, siamo stati bravi ma la strada è lunga e bisogna lavorare».

STAGIONE -«Dobbiamo sempre migliorarci, l’anno scorso abbiamo fatto una grandissima stagione però quest’anno dobbiamo fare ancora meglio».

CONDIZIONE – «Lavoro, lavoro e mi sento bene quindi lavoro con la testa giusta. Lavoriamo tutti insieme».