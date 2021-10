Spettatori Roma Milan: il dato sul pubblico presente all’Olimpico

In questi minuti sono in campo Roma e Milan nel posticipo dell’ undicesima giornata di campionato, ecco il dato sugli spettatori presenti

Il dato dugli spettatori. In questi minuti sono in campo Roma e Milan nel posticipo dell’ undicesima giornata di campionato, all’intervallo sono in vataggio i rossoneri grazie al gol di Ibrahimovic.

Intanto la Roma attraverso il proprio profilo twitter comunica il dato sugli spettatori presenti all’Olimpico: sono circa 51.000 i tifosi prensenti allo stadio.