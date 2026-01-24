Roma Milan, scelte cruciali per Allegri in vista del big match: il probabile undici titolare dei rossoneri. Ipotesi Saelemakers e la sensazione su De Winter

Manca poco al big match Roma Milan, che si disputerà domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Una gara che, a tutti gli effetti, potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre in Serie A. La posta in palio è altissima, e per questo motivo le scelte iniziali dei due allenatori, Massimiliano Allegri e José Mourinho, saranno decisive, sia all’inizio che durante la gara.

Dopo l’ultimo allenamento di oggi, nel primo pomeriggio, Allegri ha ricevuto la conferma della disponibilità dal primo minuto di Alexis Saelemaekers, che ha finalmente recuperato dal problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Tuttavia, le grandi novità di formazione non si fermano qui: secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono tre cambiamenti significativi nei vari reparti.

In difesa, Pavlovic è tornato a disposizione dopo l’infortunio alla testa, ma non essendo ancora al 100%, Allegri sembra intenzionato a confermare Koni De Winter accanto a Gabbia e Tomori. A centrocampo, Samuele Ricci è in vantaggio nel ballottaggio con Fofana e Loftus-Cheek. Il giovane centrocampista ha destato ottime impressioni nelle ultime uscite e sembra destinato a partire dal primo minuto. In attacco, la novità riguarda Christopher Nkunku, che sembra essere il favorito per giocare accanto a Leao nel reparto offensivo. Pulisic, invece, partirà dalla panchina.

Con queste scelte, Allegri sembra puntare a un gioco più dinamico e di pressing, cercando di sfruttare la velocità e la tecnica dei suoi attaccanti. La conferma di Saelemaekers, l’inserimento di Ricci e la presenza di Nkunku dal primo minuto dimostrano chiaramente la volontà di dare maggiore intensità al centrocampo, elemento fondamentale contro una Roma che non regala nulla.

Domani sera, il Milan cercherà di continuare la sua corsa in vetta, mentre la Roma, reduce da una serie di risultati positivi, cercherà di dare continuità alla sua stagione. Una sfida che si preannuncia intensa e fondamentale per entrambe le formazioni.

