Roma Milan, i numeri dell’Olimpico raccontano una sfida storica: precedenti, allenatori e protagonisti

Roma Milan, statistiche e incastri tattici sulla sfida: i dati proposti dalla Lega Serie A che aiutano a leggere il presente

In vista del match di domenica sera, i dati ufficiali pubblicati dalla Lega Serie A offrono una fotografia chiara di quanto questa rivalità sia sempre stata equilibrata e combattuta. I precedenti giocati nella capitale raccontano di un confronto serrato: sono 99 le sfide ufficiali disputate a Roma, con un bilancio che pende leggermente dalla parte dei giallorossi, ma senza mai creare un vero solco. La Roma ha infatti conquistato 31 vittorie, contro i 33 successi del Milan, mentre i pareggi sono stati 35. Un equilibrio che si riflette anche nelle ultime stagioni, dove entrambe le squadre sono quasi sempre riuscite a trovare la via del gol.

Equilibrio storico all’Olimpico e gol garantiti nelle ultime stagioni

I numeri recenti confermano come l’Olimpico sia diventato terreno di sfide aperte e spettacolari. Nelle ultime otto partite giocate nella capitale, infatti, entrambe le squadre sono sempre andate a segno: 12 reti per i giallorossi, 11 per i rossoneri. Un dato che evidenzia quanto il confronto sia spesso deciso dagli episodi, più che da un dominio netto di una delle due.

Grande attenzione anche alla sfida nella sfida tra gli allenatori. Quella di domenica sarà il 31° confronto ufficiale tra Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma noto per il suo calcio aggressivo e ad alta intensità, e Massimiliano Allegri, allenatore esperto e pragmatico del Milan. Nei 30 precedenti, Allegri ha ottenuto 14 vittorie, contro le 6 di Gasperini, con 10 pareggi a completare il quadro. Numeri che raccontano una rivalità tattica lunga e ricca di adattamenti.

Dybala e Leao sotto i riflettori: i dati dei singoli

Roma Milan, oltre ai sistemi di gioco, passa inevitabilmente anche dai protagonisti in campo. Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma dotato di grande tecnica e visione, ha registrato 13 partecipazioni a gol contro il Milan in Serie A, un dato inferiore solo a quello fatto segnare contro l’Udinese. Sul fronte opposto, Rafael Leao, esterno offensivo portoghese del Milan noto per velocità e strappi devastanti, dopo l’assist nella gara d’andata potrebbe partecipare a un gol in entrambe le sfide di campionato contro la Roma per la seconda volta in carriera, dopo la stagione 2022/23.