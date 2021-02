Roma-Milan, Fonseca smentisce tutti in conferenza stampa

Fonseca smentisce tutti i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Le dichiarazioni

Fonseca smentisce tutti i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. L’allenatore ha dichiarato che i rossoneri non sono affatto in crisi anche dopo i risultati negativi degli ultimi tempi.

In particolar modo, la prestazione nel derby, molto criticata da tifosi e stampa, è piaciuta al mister romanista: «Sta facendo una grande stagione, non sta andando bene ultimamente ma li ho visti in tutte le partite. Se avete visto la partita contro l’Inter, posso dirvi che ha giocato bene, ha creato occasioni e non ha un rendimento diverso, solo risultati diversi.

Non credo in questa crisi del Milan, quello che ho visto è una squadra forte e aggressiva, che costruisce opportunità da gol. Non credo in questa crisi, non stanno ottenendo i risultati sperati ma incontreremo una squadra che vorrà vincere».