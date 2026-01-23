Roma Milan, l’arbitro sarà Colombo: ecco tutti i precedenti con i rossoneri. Il dato non è dei più positivi…

Roma Milan, precedenti da incubo in campionato per il Diavolo, ma l’ultimo incrocio assoluto sorride ai rossoneri

La ventiduesima giornata di Serie A Enilive entra nel vivo con due big match cruciali per l’alta classifica. Dopo l’anticipo tra l’Inter di Cristian Chivu e il Pisa, i fari saranno puntati domenica sera sull’Olimpico per la sfida tra Roma e Milan. La direzione di gara è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como, un nome che evoca ricordi amari per i tifosi milanisti. «I precedenti del Milan con il signor Colombo, specialmente in campionato, sono totalmente negativi», sottolineando una striscia di tre sconfitte in altrettante partite dirette dal fischietto lariano in Serie A.

Roma Milan, i disastri del passato e le espulsioni discusse

Il bilancio in campionato parla chiaro: zero punti e decisioni arbitrali che hanno lasciato il segno. La serie negativa è iniziata nella stagione 2023/24 con il pesante 4-2 subito a Monza, gara segnata dall’espulsione di Luka Jovic, ed è proseguita con il derby perso 2-1 contro l’Inter, dove Colombo espulse sia Calabria che Theo Hernandez. «Per tre volte l’arbitro comasco ha arbitrato i rossoneri in Serie A: per tre volte il Diavolo ha perso». L’ultimo ko risale alla passata stagione, quando il Napoli si impose per 0-2 a San Siro sotto la sua direzione.

Nonostante il trend disastroso nei confini del campionato, l’ultimo incrocio in assoluto regala una speranza a Massimiliano Allegri e ai suoi ragazzi. Si tratta infatti della semifinale di Supercoppa Italiana 2025: «Il Milan ha vinto in rimonta sulla Juventus 1-2, vincendo poi il trofeo nella finalissima». Quel successo ha spezzato l’incantesimo legato al nome di Colombo, e ora i rossoneri sperano che il vento sia cambiato definitivamente anche per la Serie A, dove una vittoria contro la Roma di Gasperini risulterebbe fondamentale per blindare il secondo posto e continuare l’inseguimento alla capolista.

